В Дагестане управляющие компании получили штрафы на 5,9 млн рублей в 2025 году

В Дагестане все 338 управляющих компаний завершили регистрацию в ГИС ЖКХ, централизованной информационной системе, объединяющей данные и процессы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По данным властей, в регионе насчитывается более 5 тыс. многоквартирных домов. Из них почти 4,5 тыс. находятся под управлением различных организаций — управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников недвижимости. Остальные 656 домов управляются непосредственно жителями.

В реестре лицензий, который ведется с 2015 года, числится 186 управляющих организаций с действующими лицензиями. Под их контролем находится 4 тыс. многоквартирных домов. Отмечается, что несмотря на полную регистрацию в системе, качество предоставляемой информации остается под постоянным надзором. В 2025 году было составлено 38 протоколов за нарушения в сфере, а всего за год в Госжилинспекции поступило более 4 тыс. обращений граждан. Наибольшее количество жалоб — 2,6 тыс. — касалось неудовлетворительного содержания общедомового имущества и нарушений правил эксплуатации домов. Еще 294 обращения связаны с необоснованными начислениями за жилищно-коммунальные услуги.

Проверки всех организаций на предмет обслуживания газового оборудования внутри домов привели к выдаче 263 предписаний. По итогам контрольно-надзорных мероприятий были наложены административные штрафы на сумму свыше 5,9 млн руб.

Константин Соловьев