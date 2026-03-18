«Новоросметаллу» грозит новый иск о банкротстве от «Россетей»

Крупный производитель стали — ООО «Новоросметалл» — может столкнуться со вторым за полтора месяца заявлением о несостоятельности, узнал «Ъ-Новороссийск». 13 марта филиал ПАО «Россети Юг» — «Кубаньэнерго» уведомил ООО «Новоросметалл» о намерении обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) с заявлением о признании его банкротом.

Согласно информации из картотеки арбитражных дел, металлургическая компания имеет задолженность перед электросетевым холдингом в размере 31 млн руб.

ООО «Новоросметалл» — один из крупных игроков металлургического рынка юга России с уставным капиталом 2,3 млрд руб. Бенефициар — Шалва Гибрадзе. Предприятие специализируется на производстве стали и имеет многолетнюю историю работы. Однако в последнее время компания столкнулась с финансовыми трудностями. По данным системы «СПАРК-Интефакс», по итогам 2024 года чистый убыток общества составил 358 млн руб. при выручке 19,3 млрд руб.

Это уже вторая попытка инициировать банкротство «Новоросметалла» в 2026 году. В середине февраля Межрегиональная инспекция ФНС № 10 направила в АСКК заявление о признании компании несостоятельной. В самой компании тогда связали трудности с негативной ситуацией в отрасли — падением спроса на продукцию предприятия по причине сокращения объемов строительства.

Компания подала заявление в налоговую службу о предоставлении рассрочки по уплате налогов.

Ранее «Новоросметалл» уже оказывался на грани банкротства. В 2017 году по иску налоговиков в компании вводили процедуру наблюдения. Согласно материалам дела, сумма основного долга составила более 898,2 млн руб., финансовых санкций — 470,66 млн руб. Тогда задолженность удалось погасить, и дело было прекращено.

Наталья Решетняк