Жителя Чебаркуля оштрафовали за передачу мопеда сыну-подростку

Суд в Чебаркуле признал виновным местного жителя в передаче мопеда сыну-подростку — вовлечении несовершеннолетнего в совершение опасных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Горожанина оштрафовали на 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Суд установил, что 59-летний местный житель в 2025 году передал 14-летнему сыну мопед для самостоятельной езды. При этом он знал, что управление таким транспортным средством опасно и подростку необходимо иметь водительское удостоверение, которое выдают не раньше 16 лет. В итоге вечером 11 ноября юноша не справился с управлением мопеда и врезался в здание на улице Некрасова. Он получил переломы и множественные ушибы рук и ног, которые квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Помимо основного наказания, суд также конфисковал транспортное средство в доход государства.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ранее прокуратура утвердила обвинительные заключения по двум подобным уголовным делам в отношении жительниц Кизильского района. Одна купила сыну мопед, другая — электросамокат.

Виталина Ярховска