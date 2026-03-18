Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура начала проверку после обрушения кровли спортзала в Йошкар-Оле

Прокуратура Йошкар-Олы начала проверку по факту частичного обрушения кровли в спортивном зале Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. И. С. Палантая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Здание имеет статус объекта культурного наследия.

В рамках надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства при содержании и эксплуатации объекта. По итогам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Анна Кайдалова