Прокуратура начала проверку после обрушения кровли спортзала в Йошкар-Оле

Прокуратура Йошкар-Олы начала проверку по факту частичного обрушения кровли в спортивном зале Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. И. С. Палантая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Здание имеет статус объекта культурного наследия.

В рамках надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства при содержании и эксплуатации объекта. По итогам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Анна Кайдалова