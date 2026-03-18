Над Краснодарским краем сбили 13 БПЛА

Над территорией Краснодарского края ликвидировали 13 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 09:00 до 14:00 мск. Всего над Россией в это время сбили 28 украинских беспилотников. Среди них — 13 БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, два — над Республикой Крым, семь — над акваторией Азовского моря и три — над акваторией Черного моря.

Алина Зорина