Супруги из Волгограда приговорены к колонии строгого режима за сбыт метадона

Дзержинский райсуд Волгограда приговорил супругов к колонии строгого режима до восьми с половиной лет за сбыт метадона (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 30.мвд.рф Фото: 30.мвд.рф

Согласно материалам дела, в октябре 2025 года супруги приобрели более 2 г метадона. Фигуранты расфасовали вещество на более мелкие партии и планировали сбыть его, спрятав в тайники в Дзержинском районе. Однако получить прибыль от продажи они не успели, их задержали правоохранители.

Мужчине суд назначил восемь с половиной лет колонии строгого режима. Его супруге — восемь лет аналогичного наказания.

Нина Шевченко