На набережной Новороссийска установили догбоксы для уборки за собаками

В Новороссийске установили контейнеры для утилизации продуктов жизнедеятельности домашних животных. Догбоксы появились на городской набережной, сообщили в управлении ЖКХ.

Контейнеры для уборки за собаками установлены в районе Мыса Любви и парка Фрунзе, на Форумной площади, около памятника «Хамса» и вблизи храма Петра и Февронии (район кинотеатра «Нептун»).

В управлении ЖКХ Новороссийска подчеркнули, что догбоксы в центре города поставили для поддержания чистоты и эстетического облика, повышения комфорта при выгуле собак и формирования культуры ответственного выгула.

