Глава Корпорации развития Вологодской области получила наказание за поддельный диплом

Вологодский городской суд признал генерального директора АО «Корпорация развития Вологодской области» Ирину Батогову виновной в использовании поддельного диплома о высшем образовании. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, летом 2024 года 43-летняя фигурантка, не имея высшего образования, намеревалась занять должность гендиректора корпорации. Для трудоустройства она предоставила в отдел кадров копию поддельного диплома одного из московских финансовых институтов. Подсудимая вину не признала.

Суд квалифицировал ее действия по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права) и назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Приговор может быть обжалован.

Артемий Чулков

