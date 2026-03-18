В Саратове объявят конкурсы на создание парков по 20 адресам

Администрация Саратова анонсировала проведение аукционов на создание парков и скверов. В ближайшее время конкурсные процедуры запустят районные администрации, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Владыко Фото: Мария Владыко

Под новые общественные пространства определено около двух десятков адресов. В перечень вошли Смурский переулок, 8А; улицы Симбирская, Гоголя, Киселева, Челюскинцев, Рахова, Ульяновская и другие. Зеленые зоны появятся также в поселке Дубки (ул. Школьная), рабочем поселке Соколовый (микрорайон ДОС) и в селе Сторожевка (ул. Новая).

Ранее объявлены конкурсы на выполнение работ по ряду крупных объектов. В списке — экопарк «Соловьиная роща» в Кировском районе, парк на Корсачке в мкр. Юбилейный, парковые зоны в микрорайоне Звезда, на улицах Шехурдина и Астраханской (участок от Детского парка до Сенного рынка), а также территории на улицах Производственной, Студеной и Технической.

В феврале бывший мэр, ныне вице-губернатор Михаил Исаев сообщал о шести тендерах на благоустройство парков. По данным ЕИС «Закупки», Общая начальная максимальная цена контрактов превышает 489,6 млн руб.

Нина Шевченко