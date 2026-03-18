На жителя Пензенской области завели дело за поддержку террористов и слив данных

В Пензенской области задержали мужчину 2005 года рождения по подозрению в оправдании терроризма и содействии экстремистской организации. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Фото: УФСБ России по Пензенской области, Коммерсантъ

По данным силовиков, фигурант, будучи сторонником запрещенной идеологии, написал в интернете комментарии, оправдывающие действия лидеров международной террористической организации. Кроме того, подозреваемый слил в сеть координаты объекта критической инфраструктуры с целью его подрыва.

Пензенцу инкриминируют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Марина Окорокова