УБРиР автоматизировал выдачу банковских гарантий на сумму до 10 млн рублей

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил сервис работы с банковскими гарантиями, который позволяет предпринимателям оформить заявку без посещения офиса и открытия расчетного счета. Контрагентам доступны онлайн-гарантии в соответствии c 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ на обеспечение участия в государственной или муниципальной закупке, на обеспечение исполнения обязательств по договору, на обеспечение гарантийных обязательств и на возврат авансовых платежей. Продукт не требует предоставления финансовой отчётности.



Максимальная сумма банковской гарантии, которую можно оформить в УБРиР онлайн, достигает 10 млн рублей. Все виды гарантий по 44-ФЗ и гарантии на участие в конкурсе по 223-ФЗ на сумму до 5 млн рублей можно получить без пакета учредительных документов, только по паспорту директора.

Решение о выдаче банк принимает оперативно — в день поступления заявки. «Предоставление банковской гарантии может быть условием участия в государственных и муниципальных закупках, а также при оказании услуг и поставках материалов для капитального ремонта многоквартирных домов. УБРиР готов выпустить банковскую гарантию в день обращения: утром — заявка, вечером — готовый документ. При этом банк не требует открытия счета или предоставление обеспечения. Среди преимуществ – «возраст» бизнеса. С момента регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя должно пройти не 12, а всего лишь 6 месяцев», — отметил Сергей Логвиненко, управляющий директор центра по работе с клиентами малого и среднего бизнеса департамента корпоративного бизнеса УБРиР.

