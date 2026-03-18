В Краснодаре сохраняется угроза атаки БПЛА

В Краснодаре сохраняется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Евгений Наумов. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности: укрываться в помещениях без окон, подземных переходах, на парковках или в цокольных этажах, а также держаться на безопасном расстоянии от зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Съемка и публикация фото и видео воздушных целей и работы систем ПВО запрещены. Для экстренной связи действует единый номер 112.

По данным ЕДДС, в Абинском районе зафиксирован пролет двух БПЛА в направлении Краснодара.

Вячеслав Рыжков