По факту падения пенсионерки в канализационный коллектор в Сясьстрое возбудили дело

После падения 70-летней женщины в коллектор в городе Сясьстрое возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по Ленинградской области.

Фото: Пресс-служба Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы

Инцидент произошел накануне днем. Пенсионерка наступила на сдвинувшуюся из-за весеннего размыва почвы плиту, установленную на коллекторе, и упала в канализацию. Пострадавшую достали с помощью спасательной веревки и госпитализировали.

Расследование происшествия взял на контроль глава следственного ведомства Александр Бастрыкин.

