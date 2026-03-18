Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи

Утром 18 марта Росавиация официально объявила о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Сочи. Решение об отмене ограничительных мер, введенных для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, вступило в силу, позволив воздушным гаваням вернуться к работе по фактическому расписанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пресс-службе аэропорта Сочи прокомментировали текущую обстановку «Ъ-Сочи», отметив, что наземные службы готовы к приему и обслуживанию рейсов. В период действия ограничений двум воздушным судам, следовавшим в пункт назначения, потребовалось перенаправление на запасные аэродромы.

«Работаем по фактическому расписанию, готовим суда к отправке. Два борта уходило на запасные. В ближайшее время должны к нам вылетать»,— сообщили представители авиаузла, уточнив, что после нормализации обстановки ожидается прибытие рейсов, выполнявших посадку на альтернативных площадках.

Согласно данным официального представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения в аэропорту Краснодара действовали практически сутки, в то время как сочинский аэропорт был закрыт около полуночи (накануне вечером воздушная гавань также временно приостанавливала работу на один час). Мера носила превентивный характер и была направлена на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей.

Возобновление работы аэропортов происходит на фоне напряженной ночной обстановки в регионе. Силами противовоздушной обороны минувшей ночью над территорией Краснодарского края было уничтожено 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего над территорией России средства ПВО ликвидировали 85 дронов, включая 13 аппаратов над акваторией Черного моря и шесть над Азовским морем.

В результате ночной атаки на Краснодар зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в Прикубанском и Западном округах, а также в Юбилейном микрорайоне. По предварительным данным, обломками БПЛА повреждена кровля медицинского центра и линия электропередачи (частично нарушено электроснабжение). Также зафиксированы повреждения 17 автомобилей, разрушение балкона и остекления в многоквартирных домах. В одной из многоэтажек в результате падения обломков произошло возгорание квартиры, есть информация об одном погибшем. Наземные службы продолжают мониторинг обстановки и восстановительные работы.

Мария Удовик