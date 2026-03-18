Прокуратура выяснит, почему чиновники игнорируют ветхий ОКН в центре Астрахани

Прокуратура инициировала проверку в связи с аварийным состоянием дома №3 Театральном переулке в Кировском районе Астрахани. По этому адресу находится памятник архитектуры «Доходный дом Агамжанова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Астраханской области Фото: Прокуратура Астраханской области

Несмотря на то, что дом не имеет официального статуса аварийного, его техническое состояние, по оценке специалистов, уже представляет угрозу для окружающих, сообщили в надзорном ведомстве.

Во время осмотра с участием службы жилищного надзора было установлено, что конструкции здания имеют признаки аварийности. При этом объект находится в шаговой доступности от зоны детских игр.

Прокуратуре по итогам проверки даст оценку действиям (или бездействию) местных властей. Предметом разбирательства станет исполнение чиновниками обязанностей по обеспечению безопасности граждан и своевременности процедур по включению дома в программу расселения. Ход проверки взят на контроль.

Нина Шевченко