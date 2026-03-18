Экс-главу челябинского Роспотребнадзора и его сына оставили в СИЗО

Бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семенов, обвиняемый в мошенничестве, не смог выйти из СИЗО. Под стражей также оставили его младшего сына Алексея Семенова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным пресс-службы, 17 марта Челябинский областной суд рассмотрел жалобы адвокатов Анатолия и Алексея Семеновых. Они пытались оспорить решение о заключении своих подзащитных под стражу до 12 апреля. Адвокаты наставили на более мягкой мере пресечения, без изоляции от общества. Однако областной суд оставил фигурантов в СИЗО.

Бывшего руководителя челябинского управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова подозревают в лоббировании интересов компаний, которыми фактически владели и управляли его родственники. Следствие полагает, что с его помощью они избегали проверок. По данным СМИ, Анатолий Семенов также способствовал трудоустройству двух сыновей на Челябинский электрометаллургический комбинат. В действительности же они на работе не появлялись. Местонахождение второго сына Анатолия Семенова неизвестно.

Ольга Воробьева