На Кубани в 2025 году обработали более 71 млн почтовых отправлений

В 2025 году почтовая сеть Краснодарского края обработала 71,4 млн отправлений, включая около 3 млн посылок, сообщили «БФМ Краснодар» в пресс-службе «Почты России». С учетом заказов с маркетплейсов общий объем доставки достиг примерно 4 млн единиц, что соответствует уровню 2024 года. Международных отправлений за год зафиксировано более 1,4 млн.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В регионе функционируют 1258 отделений, из которых 904 расположены в сельской местности, а три — передвижные. С 2022 по 2025 год модернизированы 184 сельских и два городских отделения.

Вячеслав Рыжков