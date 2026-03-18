Спикер гордумы Астрахани вручил награды волонтерам за помощь военнослужащим

В Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась церемония награждения волонтеров, участвующих в оказании помощи военнослужащим. Об этом сообщила пресс-служба городской думы Астрахани.

На мероприятии отметили представителей добровольческих движений и местных жителей, занимающихся поддержкой участников специальной военной операции. Награды вручил председатель гордумы Игорь Седов.

Их получили добровольцы, которые на регулярной основе занимаются поддержкой защитников Отечества. Господин Седов поблагодарил волонтеров за их деятельность, отметив их гражданскую позицию и вклад в оказание помощи бойцам.

