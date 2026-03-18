Смольный планирует официально запустить «Петербургский сувенир» в апреле

Власти Санкт-Петербурга в апреле 2026 года планируют официально запустить проект «Петербургский сувенир». Об этом пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на представителя городского Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили изданию в фонде, в апреле планируется начать заявочную кампанию проекта, которая продлится не менее трех недель. Параллельно предполагается подобрать и подготовить торговую площадку, заключить договоры с производителями и разместить их продукцию в магазине. Кроме того, проект предусматривает интеграцию производителей сувениров в городские ярмарки и выставки.

Сейчас идет предварительный сбор заявок. В листе ожидания находятся 30 потенциальных участников, а всего их должно быть не менее 40. При отборе предпочтение будут отдавать продукции с символикой и характером Петербурга.

Объем согласованных и выделенных бюджетных средств на реализацию проекта в 2026 году составляет до 10 млн рублей. Эти деньги предполагается направить на аренду площадки для pop-up-магазина, его оснащение, оплату труда персонала, а также участие в профильных выставках и ярмарках. Для самих производителей участие в проекте будет бесплатным.

Город рассчитывает разместить магазин не позднее июня и рассматривает для этого один из центральных торговых комплексов Петербурга, ориентируясь на туристический поток. В пилотном режиме сувенирный pop-up-магазин уже работал в ТЦ «Невский центр» с октября 2025 года по январь 2026 года в рамках проекта «Петербургский дизайн», который позже решили трансформировать в «Петербургский сувенир».

