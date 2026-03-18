Власти Краснодара фиксируют новые адреса с повреждениями после атаки БПЛА

Городские службы продолжают обследование зданий, пострадавших при отражении атаки беспилотников. Проводится поквартирный обход, оценивается ущерб и степень разрушений, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Специалисты муниципальной Службы спасения демонтировали опасные конструкции, оградили небезопасные зоны и продолжают работу на местах. Зафиксированы новые повреждения: в многоквартирном доме Прикубанского округа выбито окно одной квартиры. Жильцы не пострадали, возгорания не зафиксировано, рядом с домом обнаружены обломки дронов.

Евгений Наумов призвал жителей не прикасаться к фрагментам беспилотников и сообщать о находках по номеру 112.

