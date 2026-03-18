Пензенский «Профит» заплатил 500 тыс. за взятку экс-сотруднику минтруда

Пензенскому ООО «Профит» назначили полумиллионный штраф за незаконное вознаграждение от имени юрлица. Деньги представитель компании передал чиновнику за покровительство при заключении госконтрактов, сообщили в региональной прокуратуре.

ООО "Профит" заплатило 100 тыс. руб. за покровительство чиновника пензенского минтруда

Фото: Архив ИА «Общественное мнение» ООО "Профит" заплатило 100 тыс. руб. за покровительство чиновника пензенского минтруда

При проверке антикоррупционного законодательства надзорное ведомство установило, что в сентябре прошлого года представитель ООО «Профит» передал сотруднику администрации Октябрьского района Пензы 100 тыс. руб. и бутылку коньяка. Ранее работавший в региональном минтруда чиновник оказывал содействие и создавал компании преимущества при заключении ведомством контрактов на поставку товаров медицинского назначения и расходных материалов. Кроме того, взятка полагалась за совершение в интересах «Профита» подобных действий в будущем.

В отношении ООО было возбуждено административное дело (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Назначенный при рассмотрении штраф в 500 тыс. руб. компания выплатила. Взяткодателю суд ранее вынес обвинительный приговор.

ООО «Профит» зарегистрировано 6 июля 2017 года в Пензе по ул. Каракозова, 44, офис 109 и специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Генеральный директор Татьяна Филатова. Учредителями являются Игорь Рыженков и Игорь Воронков. В 2024 году выручка ООО «Профит» составила 187,2 млн руб. Компания участвовала в 303 госзакупках на 162 млн руб. и заключила 298 контрактов на 151 млн руб. С министерством труда Пензенской области ООО «Профит» заключило 4 контракта на 8,4 млн руб.

Марина Окорокова