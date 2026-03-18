На парковках Анапы начнут взимать оплату с 23 марта

Власти Анапы планировали запустить систему оплаты муниципальных парковок с 18 марта, но работа платного парковочного пространства не прошла апробацию в тестовом режиме. Как сообщила мэр города Светлана Маслова, оплату за платные парковки начнут взимать со следующего понедельника, 23 марта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе тестирования система не подтвердила возможность реализации постоплаты в течение трех суток и бесплатного времени парковки возле социальных учреждений. Специалисты проведут донастройку новых опций, только после этого муниципальные парковки начнут работать в штатном режиме.

Светлана Маслова отметила, что с 23 марта на парковках Анапы вводится функция постоплаты в течение трех дней, а также бесплатный час стоянки возле поликлиник и больниц. В дни государственных праздников оплата на муниципальных парковках взиматься не будет.

Специалистам дали поручение продлить срок действия резидентских абонементов на месяц, независимо от даты приобретения. Мэрия Анапы прорабатывает вопрос введения резидентского соглашения по дополнительным абонементам на сроки от месяца до полугода.

София Моисеенко