В Дагестане 35 производителей ограничили наценку на социально значимые товары

Минпромторг Дагестана и 35 оптово-торговых предприятий заключили соглашение по стабилизации розничных цен на определенные виды товаров. На 25 видов товаров будет сохранена товарная надбавка не более 10% от закупочной цены. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Оптовым и розничным продавцам разъяснены требования федерального законодательства: о защите конкуренции, последствиях завышения цен, искусственного дефицита, роста социальной напряженности и ответственности за картельные сговоры и манипуляции.

Отмечается, что по данным на март 2026 года обеспеченность населения стационарными торговыми объектами при норме почти 9,3 тыс. составляет 16,2 тыс. единиц. Норматив выполнен на 175,1%, в том числе по продаже продовольственных товаров — на 203,9%.

Наталья Белоштейн