Участок в районе исторического элеватора в Челябинске снова отдают под КРТ

Администрация Челябинска подготовила проект распоряжения о комплексном развитии территории в центре города, рядом с историческим элеватором. Предыдущее распоряжение, принятое в январе 2022 года, признают утратившим силу. Проект опубликован на официальном сайте мэрии.

Участок площадью 13,9 га ограничен улицами Елькина, Тимирязева, Цвиллинга и Овчинникова. По сравнению с предыдущим распоряжением размер территории увеличился на 1,8 га. Будущему застройщику предстоит снести или реконструировать 172 объекта, в том числе гаражи, нежилые здания, коммунальные сети.

На этой территории необходимо возвести объекты капитального строительства общей площадью не менее 209,2 тыс. кв. м. Срок реализации проекта — более 10 лет.

По данным „Ъ-Южный Урал“, проект КРТ возле элеватора планирует реализовать компания «Брусника». Девелопер уже занимается реновацией двух территорий в Челябинске: на улице Пушкина в центре города и в районе лыжной базы на северо-западе.