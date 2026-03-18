Обломки БПЛА повредили еще один дом в Прикубанском округе Краснодара

В Прикубанском округе Краснодара обломки беспилотного летательного аппарата повредили еще один многоквартирный дом. В одной из квартир выбиты окна, возгораний не зафиксировано. Фрагменты дрона обнаружены также во дворе дома. Пострадавших нет, передает оперштаб Кубани.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы. Ранее в Центральном округе города обломки БПЛА повредили стену и остекление частного дома, а также семь автомобилей на парковке отеля. В Прикубанском округе ранее зафиксированы повреждения кровли многоквартирного дома, разрушение балкона и одной квартиры, а также около десяти автомобилей. Пострадавших при этом не оказалось.

Вячеслав Рыжков

