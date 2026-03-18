В Кисловодске отремонтировали пять многоквартирных домов за 64,4 млн рублей

В Кисловодске завершен капитальный ремонт пяти многоквартирных домов за 64,4 млн руб.Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора капитального ремонта Ставропольского края.

Фото: Фонд капитального ремонта Ставропольского края

В одном из девятиэтажных домов заменены инженерные системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В другой пятиэтажке заменена скатная крыша.

Отдельное внимание было уделено исторической застройке. В доме начала XX века отремонтирован фасад. В ряде многоквартирных домов выполнен комплексный ремонт: обновлены фасады и системы электроснабжения.

Наталья Белоштейн