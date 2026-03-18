В пригороде Лабинска потушили пожар на нефтебазе
Возгорание на нефтебазе в пригороде Лабинска ликвидировано. Пожар полностью потушен 18 марта в 08:30. В ликвидации участвовали более 140 человек и около 50 единиц техники, включая сводные отряды ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает оперштаб Кубани.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Пожар возник на нефтебазе в промзоне Лабинска после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 16 марта и был локализован утром того же дня. По данным оперштаба, в результате инцидента пострадавших нет.