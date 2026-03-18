Над Черным морем сбили 15 беспилотников

В период с ночи 17 марта до утра 18 марта над акваторией Черного моря сбили 15 украинских БПЛА. Об этом свидетельствуют сводки минобороны России.

Ночью силы ПВО ликвидировали 13 беспилотников над Черным морем. Над Краснодарским краем уничтожили 42 беспилотника, еще шесть БПЛА сбили над Азовским морем, пять — над Крымом.

Восемь БПЛА перехватили над Кубанью в период с 07:00 до 09:00 18 марта, в этот же промежуток над Черным морем сбили два беспилотника.

