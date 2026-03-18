Продлили действие мультимодального маршрута из Челябинска в «Солнечную долину»

Курсирование мультимодального маршрута Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина» продлили на 21 и 22 марта. Это позволит желающим посетить XXIII Кубок губернатора Челябинской области по горнолыжному спорту и сноуборду, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Маршрут позволяет добраться из Челябинска до курорта за 1 час 50 минут. Поезд идет без остановок и прибывает в Миасс ко времени отправления автобуса до горнолыжного курорта. Из регионального центра отправление запланировано на 8:45. В Миассе поезд оказывается в 10:04, и через 11 минут начинается путешествие в «Солнечную долину» на автобусе. На самом курорте туристы будут в 10:35. Обратно уехать можно в 16:20, прибытие в Челябинск — в 18:35.

