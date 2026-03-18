Комтранс: в Петербурге не планируют вводить постоплату парковки

Проект изменений в правила оплаты парковки в Санкт-Петербурге, который планируют принять до конца марта, не предполагает возможности оплаты постфактум. Об этом заявили ТАСС в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Новый проект не означает оплату за размещение транспортного средства постфактум, пользователь платной парковки в обязательном порядке должен начать парковочную сессию не позднее 15 минут после размещения транспортного средства на платной парковке и произвести оплату за необходимый ему период времени»,— сообщили агентству.

Суть изменений будет заключаться в возможности изменять номер транспортного средства, парковочной зоны и время окончания парковочной сессии, уточнили в комитете.

Накануне депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Яблоко» Ольга Штанникова утверждала, что возможность постоплаты включена в проект постановления комтранса, который учреждение согласовывает с городской администрацией. Такой вывод парламентарий сделала опираясь на ответ вице-губернатора Кирилла Полякова на ее запрос.

Артемий Чулков