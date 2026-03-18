Депутат гордумы Челябинска от «Новых людей» намерен сложить полномочия

Единственный представитель партии «Новые люди» в Челябинской городской думе Денис Лезин решил досрочно сложить депутатские полномочия. Поступление соответствующего заявления от него подтвердили в пресс-службе представительного органа „Ъ-Южный Урал“.

Заявление рассмотрят на ближайшем заседании гордумы 24 марта.

41-летний Денис Лезин был избран депутатом в 2024 году по партийному списку. На сайте городской думы указано, что он окончил Челябинский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление» и Уральскую школу бизнеса по программе «Управление предприятием». Является индивидуальным предпринимателем.