Аграриям Челябинской области компенсируют 182 млн рублей на покупку удобрений

В 2026 году правительство Челябинской области выделит 182 млн руб. субсидий для аграриев. Деньги направят для компенсации затрат на обследование почв и покупку удобрений, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Помимо субсидий, аграрии смогут оформить льготные краткосрочные кредиты. С начала февраля этого года уже выдано льготных кредитов на 2 млрд руб. По данным минсельхоза, за счет займов фермеры и агропредприятия смогут дополнительно привлечь еще 10 млрд руб.

Аграрии планируют засеять яровыми культурами 1,8 млн га в предстоящем году. Впоследствии им необходимо собрать более 2 млн т зерна. Структуру сева, сроки посевных работ и подготовку к ним агрохозяйствам нужно определить до 17 апреля из-за прогнозируемой ранней весны.

Для посева агрохозяйства уже приобрели 21 тыс. т минеральных удобрений, 35 тыс. т дизельного топлива и 5,6 тыс. т бензина.

Ольга Воробьева