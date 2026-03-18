В дочерней структуре «Мотовилихинских заводов» сменился директор

Временно исполняющим обязанности директора ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» назначен Алексей Пономарев. Сведения содержатся в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Он сменил на посту гендиректора Юрия Кокина, который возглавлял предприятие с 2024 года.

По данным «Коммерсантъ-Прикамья», господин Кокин останется в ООО в качестве исполнительного директора.

ООО «МГМ» принадлежит АО «Мотовилихинские заводы». Компания выпускает металлургическую продукцию и нефтепромысловое и буровое оборудование.