Пассажиры задержанных в аэропорту Сочи рейсов обеспечены необходимым и расселены

В аэропорту Сочи с ночи действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пассажиры задержанных рейсов обеспечены необходимым и расселены, авиакомпании получили поддержку от отелей и гостиниц в размещении пассажиров. Некоторые экипажи приняли решение направиться на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Главная задача властей и служб аэропорта — обеспечение комфорта и безопасности пассажиров во время ожидания вылета как в терминале, так и в местах временного размещения, сказал глава города Андрей Прошунин. Актуальную информацию о рейсах можно отслеживать через онлайн-табло, сайты аэропорта и авиакомпаний, а также через телеграм-бот @AerodinamikaBot.

Мэр также отметил, что действия противника нарушают привычный ритм жизни курорта, поэтому населению важно сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. Угроза на территории города сохраняется.

Ранее мэр сообщил о введении режима угрозы по беспилотным летательным аппаратам. Образовательные учреждения продолжают работу и располагают оборудованными укрытиями, однако родителям рекомендовано временно не отправлять детей на занятия до отмены режима, аналогичные рекомендации распространяются на студентов.

