Челябинский радиозавод досрочно поставил радиолокатор в аэропорт Нарьян-Мара

Челябинский радиозавод «Полет» (входит в компанию «Азимут» госкорпорации «Ростех») досрочно поставил модернизированный радиолокатор АОРЛ-1АС в аэропорт столицы Ненецкого автономного округа — Нарьян-Мар. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

Обзорный радиолокатор предназначен для работы в аэропортах с любой интенсивностью полетов. Он может отслеживать самолеты на расстоянии до 400 км, обеспечивая связь диспетчеров с экипажами в сложных климатических и географических условиях. Оборудование оснащено современной элементной базой и алгоритмами обработки сигналов. Оно автоматически подстраивается под метеорологические особенности и ландшафт. Подобные локаторы сейчас установлены более чем в 30 аэродромах страны.