Обломки БПЛА нашли еще по нескольким адресам в Краснодаре

В Краснодаре зафиксированы новые случаи падения обломков беспилотных летательных аппаратов после ночной атаки.

По данным городских властей, в Центральном округе фрагменты дронов повредили стену и остекление частного дома, а также семь автомобилей на парковке одного из отелей. В Прикубанском округе обломки привели к повреждению кровли многоквартирного дома, разрушению балкона и повреждению одной из квартир, кроме того, осколками задело около десяти автомобилей.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах работают специальные и экстренные службы, проводится оценка ущерба и ликвидация последствий.

Ранее сообщалось, что в ночь накануне средствами ПВО над Краснодарским краем было уничтожено 42 беспилотника. В результате отражения атаки также были повреждены кровля медицинского центра и линия электропередачи в Юбилейном микрорайоне города.

Вячеслав Рыжков