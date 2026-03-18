Над Краснодарским краем ночью сбили 42 БПЛА

В Краснодарском крае за ночь средствами противовоздушной обороны уничтожено 42 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего в течение ночи было перехвачено и уничтожено 85 украинских беспилотников самолетного типа. Помимо Краснодарского края, дроны сбивали над акваториями Черного (13 дронов) и Азовского (шесть БПЛА) морей, а также над рядом регионов России, включая Брянскую и Ленинградскую области, Республику Крым, Адыгею, Воронежскую и Астраханскую области, Калужскую и Смоленскую области, а также Ставропольский край.

Вячеслав Рыжков