Курганцы задолжали за холодную воду 460 млн рублей

На начало 2026 года долги потребителей перед курганским АО «Водный Союз», обеспечивающим население холодным водоснабжением и водоотведением, составляют 460 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В Кургане стопроцентный износ имеют 69% водопроводных и 81% канализационных трубопроводов. Так, в марте в 5-м микрорайоне Заозерного произошло три аварии на водопроводе. Ветхий участок сетей 1993 года постройки требует перекладки. Подобная ситуация сложилась и с водопроводом на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса.

На этот год в утвержденном тарифе на ремонтную кампанию предприятия заложено 210 млн руб. Эта сумма покрывает 36% от планируемых работ. Как подчеркивают в пресс-службе «Водного союза», чтобы уложиться в бюджет, организации необходимо сокращать финансирование некоторых статей, например, на проведение плановых перекладок аварийных участков сетей. Также есть возможность взыскать с потребителей задолженность либо пересмотреть тарифы с учетом реальной стоимости реконструкции.

Виталина Ярховска

