Главе СК доложат о причинах задержки капремонта дома в Челябинске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Андрею Щукину возбудить уголовное дело по факту задержки капитального ремонта дома в Челябинске, сообщает пресс-служба госоргана.

С жалобами в СК обратились жильцы многоквартирного дома на улице Российской. По их информации, длительное время здание 1930 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии. В стенах образовались трещины, в помещениях — плесень, фундамент отсутствует, электропроводка неисправна. В одной из квартир обрушились межэтажные перекрытия. При этом капитальный ремонт строения запланирован на 2040 год, подчеркивают местные жители. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СКР по Челябинской области по поступившему обращению организована процессуальная проверка.

Виталина Ярховска