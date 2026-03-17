Суд оштрафовал двух блогерш за оскорбления белгородцев и дискредитацию армии
Октябрьский районный суд Белгорода признал виновными блогерш из Калининграда Екатерину Салманову и Милану Буранбаеву в публичной дискредитации российской армии (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), оштрафовав каждую из них на 47 тыс. руб. Это следует из решений суда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В суде установили, что 9 февраля калининградки опубликовали в Telegram-канале «Авто Белгород» видеозаписи, на которых видно, как они допустили унизительные высказывания в адрес жителей Белгородской области, связанные с обстрелами облцентра и действиями вооруженных сил РФ.
Как объяснили блогерши, у них произошел конфликт с таксистом в Белгороде после того, как тот снял их на видео в нетрезвом виде. По словам виновных, они в ответ выложили свое видео с оскорблениями всех белгородцев, однако «не имели цели дискредитировать ВС РФ».
Решениям суда предшествовала критика калининградок со стороны главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.
В своем Telegram-канале она назвала их «блогершами с пониженной социальной ответственностью, которые в соцсетях обругали белгородцев самыми последними словами, пожелали им "ракетных ударов" и делились своими никому не нужными размышлениями на тему атак ВСУ на регион». Госпожа Мизулина заявляла, что обратилась в полицию с просьбой провести проверку.
В конце февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что белгородке назначили пять лет за дискредитацию российской армии во «Вконтакте».