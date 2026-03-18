Семейная треть

В феврале на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге было заключено 2,5 тыс. сделок, что на 33% меньше по сравнению январем. В первый месяц 2026 года было оформлено 3,8 тыс. сделок. Сокращение, как отмечают эксперты, было ожидаемым: с 1 февраля в России изменились правила выдачи семейной ипотеки, что привело к росту спроса в конце прошлого года и в январе. Итоги прошедшего месяца, впрочем, нельзя назвать критическими: результаты примерно соответствуют показателям февраля 2025-го.

Число сделок на первичном рынке жилья Петербурга сократилось на 33%: с 3,8 тыс. в январе до 2,5 тыс. в феврале, рассказали «Ъ Северо-Запад» в группе RBI. В квадратных метрах падение составило 35%: в городе было реализовано 94,4 тыс. кв. м, свидетельствуют данные информационной базы Dataflat. Такой итог сопоставим с февралем прошлого года: тогда было продано около 100 тыс. кв. м.

«Январь можно охарактеризовать как период повышенной активности: рынок поддержал отложенный спрос, а также стремление покупателей успеть оформить сделки на прежних условиях семейной ипотеки. Это затронуло в том числе и премиальный сегмент: даже при среднем чеке 20–30 млн рублей клиенты стремились зафиксировать условия кредитования, что стало заметным драйвером продаж в январе. В феврале наступило охлаждение. При этом рост стоимости квадратного метра продолжился»,— характеризует начало года директор по продажам Fizika Development Полина Стрих.

По словам коммерческого директора ГК «Полис» Яны Вирченко, снижение спроса примерно на 30% в целом было ожидаемо. «Январь оказался заметно лучше аналогичных периодов прошлых лет: мы перевыполнили плановые показатели и по итогам квартала рассчитываем выйти в пределах нормы во многом благодаря этому старту. Однако февраль и март демонстрируют более ощутимое падение — на 30–40%»,— говорит госпожа Вирченко.

Падение спроса фиксируется на фоне высокой базы последних месяцев 2025 года и января. Ажиотаж тогда был вызван заявленными изменениями в выдаче семейной ипотеки: с 1 февраля на одну семью можно оформить только один кредит по сниженной ставке, при этом супруги обязаны быть созаемщиками по договору. Раньше и муж, и жена могли по отдельности приобрести жилье по семейной программе.

По данным RBI, доля ипотечных кредитов в зависимости от сегмента и девелопера варьируется от 35 до 60%. В конце 2025 года этот показатель достигал 65–68%.

Генеральный директор ПИА «Недвижимость» Максим Ельцов предполагает, что «неплохие результаты прошлого месяца» могут быть связаны как раз с тем, что часть январских сделок из-за ажиотажа и процесса оформления документов «перешла» в статистику февраля. Следовательно, в марте спрос может еще больше сократиться.

«Более половины зарегистрированных в Петербурге феврале ДДУ фактически было заключено еще в январе, большая часть из них — с применением ипотеки, в том числе по еще действовавшим до ужесточения семейной программы условиям. Соответственно, в марте ожидается дополнительное снижение динамики сделок»,— комментирует руководитель направления исследований жилой недвижимости Nikoliers Ольга Рянкель.

При этом, по словам генерального директора «Петербургской Недвижимости» Олега Пашина, несмотря на все изменения, рынок недвижимости в городе остается активен. «В январе и феврале 2026 года на рынке новостроек Петербурга и пригородов прошло 10 тыс. сделок. Это выше показателя прошлого года — тогда покупатели оформили 8,8 тыс. сделок»,— приводит статистику господин Пашин.

Для поддержки спроса девелоперы активизируют собственные программы — на рынке появляется больше программ рассрочек, отмечает вице-президент по продажам и сервису RBI Дмитрий Фалкин.

«В текущих условиях застройщики активно стимулируют спрос скидками, в том числе скрытого формата — на пул лотов, в офисах продаж, в виде рассрочки на более длительный срок и (или) без удорожания в сравнении с единовременной оплатой»,— приводит примеры Ольга Рянкель. «Застройщики, понимая, что будет просадка по спросу, изначально были готовы и моментально практически распаковали уже проверенные решения, которые у них были. Это варианты комбинированной ипотеки, когда сначала предлагается сниженная ставка с увеличением через несколько лет. Рассрочка — старый добрый проверенный механизм»,— говорит Максим Ельцов.

Семейная ипотека, несмотря на изменения условий ее выдачи, остается ключевым инструментом поддержки спроса на рынке новостроек, отмечает коммерческий директор жилого комплекса «Охтинские высоты» Виталий Голубев. «Рынок постепенно адаптируется к новым условиям. Покупатели стали более внимательно подходить к выбору объектов, а девелоперы активнее используют дополнительные инструменты: рассрочки, совместные программы с банками и различные акции. Мы ожидаем, что после периода адаптации спрос стабилизируется, поскольку фундаментальная потребность семей в улучшении жилищных условий никуда не исчезла»,— объясняет Виталий Голубев.

Снижение ключевой ставки, которое началось в середине прошлого года, по мнению Дмитрия Фалкина, несущественно влияет на доступность ипотеки, однако дает понимание, куда движется рынок. «Оживление спроса в ближайшие месяцы прогнозировать сложно. Рыночная ипотека начнет оживать только при ключевой ставке в 10–12%. Если такой уровень и будет достигнут, то это может произойти к концу этого года. Но информация о дальнейших ограничениях семейной ипотеки может изменить ситуацию на рынке»,— заключает господин Фалкин.

Надежда Ярмула