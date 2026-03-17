Губернатор Челябинской области разыгрывает билеты на хоккей за подписку в Мах

Глава Челябинской области Алексей Текслер разыгрывает билеты на игру хоккейной команды «Трактор» за подписку на свой официальный канал в Мах. О розыгрыше он сообщил в Telegram-канале.

20 марта «Трактор» проведет завершающий матч регулярного чемпионата. На домашнем льду челябинская команда встретится с «Адмиралом».

«Команде важно чувствовать поддержку. И каждый, кто болеет за „Трактор“, это понимает. Давайте разыграем шесть билетов на этот матч. Условия просты: подписаться на мой канал в MAX. Трое победителей получат по два билета»,— сообщил губернатор в Telegram.

Победителей определят случайным образом. Итоги розыгрыша Алексей Текслер подведет 19 марта.