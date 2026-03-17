Сотрудничество с Альфа-Банком сэкономило ГК ТОЧНО 40 рабочих часов в месяц

Девелопер ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) внедрил в работу новый сервис от Альфа-Банка – Alfa API.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Благодаря автоматизации банковских операций компания сэкономила более 40 рабочих часов в месяц.

ГК ТОЧНО — один из крупнейших девелоперов России и лидеров инвестиционно-строительного рынка юга страны.

Сегодня компания работает уже в 15 городах 8 регионов России: от Краснодарского края и Крыма до Тюменской области, Татарстана и Москвы. Такой рост и масштабирование бизнеса потребовали по-новому выстроить операционное управление, чтобы процессы оставались быстрыми, понятными и эффективными.

Ранее команда ТОЧНО тратила до 25% рабочего дня на «механическую» работу, чтобы узнать текущий баланс или сформировать платежное поручение из выписок в 1С. В компании оценили преимущества нового сервиса. Интеграция в работу продуктов Alfa API позволила перевести банковские операции компании в цифровое поле – документооборот уступил место автоматизированному.

«Активно запускаем новые финансовые инструменты, как для клиентов, так и для сотрудников. Мы уверены в экспертизе нашего давнего партнера – Альфа-Банка. Благодаря платформе Alfa API перевели банковские операции компании полностью в цифровой режим. Это не только ускорило процессы, но и повысило точность финансовых данных, исключив человеческий фактор», — подчеркнула директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха.

Теперь данные выписок поступают в учетную систему автоматически, в структурированном виде, а отправка платежей из 1С в банк происходит в один клик.

В ТОЧНО подсчитали: внедрение инструментов Alfa API экономит персоналу более 40 рабочих часов в месяц, фактически – полноценную рабочую неделю.

«Альфа-Банк помогает бизнесу расти быстрее и эффективнее, предоставляя инструменты, необходимые для успешной реализации самых амбициозных проектов. Внедрение Alfa API в ГК ТОЧНО — отличный пример того, как автоматизация рутинных банковских операций высвобождает ценное время сотрудников, позволяя им сосредоточиться на стратегических задачах и развитии бизнеса», – подчеркнул Сергей Паршиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка.

Коллаборация с Альфа-Банком стала одним из этапов стратегии цифровизации ГК ТОЧНО – до 2027 года девелопер планирует увеличить инвестиции в разработку и внедрение цифровых технологий в три раза.

https://tochno.life/

АО Альфа-банк