Дисконт на вторичную недвижимость в Дагестане превысил 30%

Продавцы вторичного жилья в Дагестане в феврале 2026 года уступали покупателям в среднем 30,6% от заявленной цены — самый высокий показатель в СКФО, следует из данных сервиса «Домклик».

Исследование показало, что квадратный метр в объявлениях стоил 117,3 тыс. руб., а в реальных сделках продавцы соглашались на 89,8 тыс. руб. Эта разница превысила общероссийский средний уровень скидок в 15,1%, где цена падала с 141,3 тыс. руб. до 122,8 тыс. руб. за квадратный метр.

Москва лидировала по величине скидки — 34%: продавцы запрашивали 445,8 тыс. руб., но закрывали сделки по 332,8 тыс. руб.. Ставропольский край занял третье место с дисконтом 18,6%: цена в объявлениях составляла 119 тыс. руб., а в договорах — 100,4 тыс. руб.. Дагестан обогнал соседей на Северном Кавказе, где в IV квартале 2025 года средняя цена вторички в республике достигала 101,3 тыс. руб. — выше, чем в Ставрополе (99,3 тыс. руб.), Чечне (89,1 тыс. руб.) или Карачаево-Черкесии (100,2 тыс. руб.).

Несмотря на глубокие скидки, рынок Дагестана демонстрировал устойчивый рост цен. С сентября 2024-го по сентябрь 2025-го стоимость квадрата в Махачкале подскочила на 7%, с 115,3 тыс. руб. до 122,9 тыс. руб.. В 2025 году цена вторички в столице республики выросла на 25% — до 120,9 тыс. руб., что сделало Махачкалу лидером среди 50 крупных городов России. К концу весны 2025-го спрос на жилье в ЮФО и на Северном Кавказе начал падать, что вынудило застройщиков корректировать сроки сдачи и снижать цены.

Похожие исследования платформы ранее фиксировали скидки на вторичке в 3% летом 2025-го. В Дагестане рынок подогревают программы вроде семейной ипотеки: с апреля 2025-го она распространилась на вторичку в Буйнакске, Избербаше и других городах при ограничениях по возрасту домов (не старше 20 лет). Это увеличило доступность, но ограничило долю подходящего жилья до 10–15%. В IV квартале 2025-го Дагестан лидировал на Северном Кавказе по ценам: первичка — 118,6 тыс. руб., вторичка — 101,3 тыс. руб.

К марту 2026 года рынок продолжает корректироваться: в сельских районах Дагестана утвердили стоимость квадрата для соцвыплат в 83,249 тыс. руб.. Ипотека на вторичку в Махачкале доступна от 5 банков по 38 программам. Эксперты отмечают замедление роста цен на новостройки и готовое жилье, но в Дагестане спрос остается высоким на фоне общероссийского охлаждения. Покупатели выторговывают максимальные скидки, продавцы снижают ожидания, чтобы закрыть сделки в условиях нестабильного спроса.

Станислав Маслаков