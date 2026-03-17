В Челнах фирма погасила налоговый долг в 162 млн рублей

Прокуратура Набережных Челнов добилась погашения налоговой задолженности в размере 162 млн руб. со стороны ООО «Ар Си Эр». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе проверки установили, что компания нарушала требования налогового законодательства и накопила долг. После вмешательства прокуратуры задолженность была полностью погашена.

ООО «Ар Си Эр» зарегистрировано в 2011 году в Набережных Челнах. Компания специализируется на производстве комплектующих для автотранспортных средств.

Анна Кайдалова