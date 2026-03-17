Суд обязал власти СО-Алания вернуть 162,8 млн рублей федеральных субсидий

Арбитражный суд СО-Алания обязал власти республики вернуть Минспорта РФ 162,8 млн рублей субсидий за просрочки, допущенные при строительстве спортивных объектов во Владикавказе. Сведения об этом опубликованы в картотеке инстанции.

Фото: официальный портал органов власти республики СО-Алания

Иск к региональному министерству строительства и архитектуры о взыскании в доход федерального бюджета 162,86 млн руб. предъявило территориальное управление Федерального казначейства.

Спор возник вокруг средств, выделенных в 2022 году из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Между Министерством спорта РФ и правительством Северной Осетии были заключены соглашения о софинансировании строительства крытого футбольного манежа, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, а также II этапа реконструкции республиканского стадиона «Спартак». Общая сумма субсидии на указанные объекты в 2022 году превысила 1,6 млрд руб. Ответственным исполнителем выступал минстрой республики.

Однако к концу года выяснилось, что графики выполнения работ сорваны. Согласно отчетам, уровень технической готовности манежа должен был составить 18,6%, но фактически оказался нулевым. По ФОКу плановый показатель в 67% достигнут не был. Наиболее серьезное отставание зафиксировано на стадионе «Спартак»: при плане в 45% готовность на начало 2023 года составляла лишь 25,2%.

По правилам предоставления субсидий за нарушение графика строительства получатель субсидии должен вернуть 10% от годичных ассигнований. Минспорта направило республиканским властям требование вернуть в федеральный бюджет 162,8 млн руб., однако те средства не вернули. Тогда казначейство обратилось в суд.

В суде представители минстроя настаивали на том, что срыв сроков произошел по не зависящим от властей СО-Алания причинам: были сложности с передачей помещений стадиона в собственность республики, возникла необходимость корректировки проектной документации, что, по мнению республиканских чиновников, исключает их вину.

Однако суд указал, что вообще-то правила предусматривают вероятность возникновения проблем, и власти региона могли обратиться в Минспорта РФ с заявлением о продлении сроков, обосновав возникновение обстоятельств непреодолимой силы. Но они этого не сделали.

В итоге суд обязал их вернуть 162,8 млн руб. в доход федерального бюджета. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляцию.

