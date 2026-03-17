В Ставропольском крае в 2025 году проверки бизнеса сократились на 20%
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По итогам 2025 года в Ставропольском крае проверки бизнеса уменьшились на 20%. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.
За указанный период инспекторы провели около 1,5 тыс. проверок в отношении всех контролируемых лиц. Эффективность проверок выросла до 80% с применением индикаторов риска, хотя в 2021 году этот показатель составлял 62%.
Проверки проводятся после согласования прокуратуры и в том случае, когда есть информация о возможном нарушении.