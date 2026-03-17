На Ставрополье в 2026 году построили 53 частных дома с применением эскроу

Ставропольский край лидирует в использовании эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства. Жители региона построили 53 частных дома с момента запуска механизма, заключили 270 договоров подряда на возведение жилья через эти счета, следует из данных регионального минстроя.

Министр строительства и архитектуры Андрей Уваров сообщил эти цифры, подчеркнув рост активности граждан. Федеральный закон, регулирующий эскроу в ИЖС, вступил в силу 1 марта 2025 года. Банк блокирует деньги заказчика до полной сдачи дома и регистрации права собственности в Росреестре. Это исключает риски мошенничества или банкротства подрядчика: застройщики берут кредиты под залог средств и тратят их строго на стройку.

Взаимодействие проходит онлайн через платформу строим.дом.рф. Застройщики получают дешевые кредиты, граждане защищены государством. В крае по новой системе работают 257 компаний — число выросло с 250 на конец 2025 года.

Ранее, по данным на январь 2026 года, регион завершил 43 дома за десять месяцев и заключил свыше 240 договоров. К декабрю 2025-го построили 32 дома и заключили свыше 200 контрактов. Ставрополье впереди в СКФО: ввели 1,1 млн кв. м ИЖС за январь–ноябрь 2025 года при плане до 3 млн кв. м в нацпроекте «Инфраструктура для жизни».

В целом по России платформа строим.дом.рф фиксирует 1,3 млн кв. м ИЖС с эскроу. Средний дом занимает 110 кв. м, строится семь месяцев, стоит 6,9 млн руб. В крае 79 застройщиков реализуют 215 проектов многоквартирных домов площадью почти 3 млн кв. м с участием граждан через эскроу.

Механизм внедряют по поручению губернатора Владимира Владимирова под эгидой минстроя. В условиях разворачивающегося системного экономического кризиса популярность частных домов среди населения растет на фоне стагнации рынка многоэтажек. Поэтому распространение гарантийного механизма на эту сферу может способствовать стабилизации спроса и предложения.

