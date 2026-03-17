Гарантийный фонд Ставрополья удвоил поддержку бизнеса

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин заявил в своем Telegram-канале о рекордном росте активности Гарантийного фонда региона.

С начала 2026 года фонд выдал более 20 поручительств на 141,9 млн руб., что в 2,2 раза превысило количество документов и почти втрое увеличило суммы по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Благодаря этим гарантиям предприниматели привлекли кредиты и займы на 330,8 млн руб., что позволяет им расширять производство, запускать новые мощности и наращивать выпуск продукции.

Фонд, подведомственный министерству, берет на себя до 70% кредитных рисков перед банками, помогая малому и среднему бизнесу преодолевать дефицит залога при оформлении кредитов, займов или лизинга. Антон Доронин отметил основной прирост в ключевых отраслях: услуги выросли в 16 раз, производство и строительство — в 6 раз каждый, торговля — в 1,8 раза. Эти показатели подтверждают тенденцию к комплексной господдержке, включая еженедельные встречи с бизнесом, льготное кредитование, консультации и помощь в продвижении продаж.

В 2025 году Ставропольский край стал лидером Северо-Кавказского федерального округа по объему привлеченного финансирования через Национальную гарантийную систему — бизнес получил около 17 млрд руб. Общий портфель поддержки МСП за прошлый год превысил 5,5 млрд руб. совместно с Корпорацией МСП, из них 4,6 млрд руб. ушли на оборотные кредиты. Гарантийный фонд перевыполнил план на 55%, обеспечив почти 5 млрд руб. кредитов за полгода, а микрозаймы достигли 530 млн руб. под 7,6% годовых при среднем по стране 8,7%.

Лимит поручительств на одного заемщика составляет 50 млн руб., для аграриев и пищевиков — до 100 млн рублей, но не более 70% от суммы кредита, что открывает доступ к 200 млн руб. финансирования. Ставки вознаграждения фонда варьируются от 0,5% до 1,5% годовых, снижая нагрузку на бизнес в условиях роста ключевой ставки ЦБ. За девять месяцев 2025 года фонд выдал 77 поручительств на 687 млн руб., привлекши 5,3 млрд руб. кредитов — 178,5% от плана.

Станислав Маслаков