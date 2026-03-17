В Дагестане гендиректора фирмы подозревают в мошенничестве при выполнении контракта

В Дагестане генеральный директор коммерческой организации стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выполнении муниципального контракта. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, в 2020–2021 годах администрация Кайтагского района и подрядная организация заключили контракты на строительство подпорной стены на территории школы. Сумма контракта превысила 29 млн руб. Однако часть работ подрядчик так и не выполнил, из-за чего ущерб достиг 1,4 млн руб.

Расследование продолжается.

